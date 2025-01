Calciomercato.it - Doppio addio per la Juventus: via libera Osimhen con lo scambio

L’attaccante nigeriano del Napoli, adesso in prestito al Galatasaray, rimane al centro dei rumors di mercato e sotto la lente d’ingrandimento dell’estimatore Giuntoli Non c’è solo Zirkzee nei radar dellaper rinforzare l’attacco nella sessione invernale del mercato. Il sogno di Thiago Motta in casa Manchester United resta l’olandese, mentre anche il nome di Rashford viene accostato ai bianconeri.Victor(LaPresse) – Calciomercato.itI dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno avuto dei colloqui con l’entourage dell’attaccante inglese, ma l’ingaggio da oltre 15 milioni di euro lordi all’anno sembra essere un ostacolo insormontabile tra gennaio e la finestra di giugno. Rashford è ai ferri corti con lo United e non figura nei piani del tecnico Amorim per il futuro, con i ‘Red Devils’ che stanno cercando una sistemazione per il giocatore già nell’attuale finestra di mercato.