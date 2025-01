Quotidiano.net - Corea del Sud: sospeso l’arresto dell’ex presidente Yoon, le sue guardie personali bloccano la polizia

Seul, 3 gennaio 2025 – L'exsudnoSuk Yeol non sarà arrestato. Almeno per il momento. Questa mattina gli investigatori si sono recati nella casa del deposto capo di Stato per eseguire il mandato emesso dal tribunale di Seul per le accuse di insurrezione e abuso di potere, ma alla fine si sono dovuti arrendere perché gli agenti del servizio di sicurezza personale disono intervenuti e lo hanno impedito. Il Corruption Investigation Office (CIO) ha riferito che i suoi agenti si sono avvicinati fino a un paio di centinaia di metri dalla residenza di, ma sono stati bloccati da una "barriera umana" composta da circa 200 soldati edel corpo della sicurezza presidenziale. Dopo ore di stallo si è quindi deciso di sospendere qualsiasi tentativo perché troppo rischioso "per la sicurezza sul posto".