Clamoroso | lo chef Giorgio Locatelli chiude il suo ristorante Le ragioni dell’addio

definitivamente il suodi Londra, Locanda. L’annuncio in un post sui social all’indomani dell’ultimo servizio che è stato il cenone di Capodanno. Sul profilo Instagram delsi legge: «È con la tristezza nel cuore, e perche non dipendono da noi, che annunciamola chiusura definitiva del locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici», il post poi prosegue: «Ma quando una porta si, un’altra si apre, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti. Vi auguriamo un 2025 di felicità, prosperità e salute e grazie a tutti per la vostra fedeltà in questi 23 anni»; questo a significare che non è un addio, ma un arrivederci in un’altra forma.Locandaa Londra: ledella chiusuraaprì la locanda nel 2002, esattamente 23 anni fa, con sua moglie Plaxy Cornelia Exton, nel quartiere di Marylebone della capitale inglese.