CdS – Per Rashford c’è l’ipotesi Napoli

2025-01-03 13:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS:LONDRA – Il nome di Marcusè tra i più caldi per la sessione invernale di calciomercato. Si è ormai creata una rottura tra il Manchester United, che lo lascerebbe partire al giusto prezzo, e l’attaccante inglese, che però è intenzionato a rimanere in Europa per giocare ai massimi livelli. Ed è per questo motivo, secondo quanto riportato dal Daily Mail,avrebbe già rifiutato tre offerte arrivate dall’Arabia Saudita, dove gli veniva offerto un ingaggio da 35 milioni di sterline a stagione (oltre 42 milioni di euro).“Ipotesiper”Secondo quanto riportato dal The Sun, invece, una delle sue possibili destinazioni potrebbe essere in Italia.