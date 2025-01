Thesocialpost.it - Capodanno di sangue a New Orleans: una strage di giovani

Newsi risveglia con un bilancio drammatico dopo l’attentato terroristico perpetrato da Shamsud-Din Jabbar nella notte di. La città, nota per i suoi festeggiamenti e per l’atmosfera vibrante, si è trasformata in un teatro di morte e disperazione, con un numero di vittime che al momento è fermo a 15, incluso il terrorista, ma che potrebbe salire.Mentre le autorità continuano il difficile compito di identificare le vittime, emergono le storie distudenti, professionisti, madri e sportivi che avevano deciso di iniziare il nuovo anno a New, ignari del destino che li attendeva. Le testimonianze dei parenti e degli amici riportano alla luce non solo il dolore ma anche le vite spezzate da un gesto di pura follia.Le vite spezzateTra le vittime, il 28enne Martin “Tiger” Bech, ex giocatore di football della Princeton University e giovane professionista di successo a New York.