Pianetamilan.it - Biasin sull’esonero di Fonseca: “Comunicazione sbagliata dal Milan”

Leggi su Pianetamilan.it

Nella giornata di ieri, il giornalista Fabrizioha detto la suadi Paulo, una decisione che ha segnato la fine del 2024 per ile aperto il 2025 con molte discussioni.si è soffermato in particolare su quello che considera un errore dida parte della dirigenza rossonera, sottolineando come l’addio dell’allenatore portoghese sia stato gestito in maniera poco chiara e non adeguata al blasone del club. Il giornalista, con toni critici, ha voluto condividere anche un aneddoto personale, riferendo le parole di suo padre, grande tifosoista, che ha vissuto questa vicenda con profondo disappunto. Ecco, nel dettaglio, le dichiarazioni di: “La fine del 2024 del? Ho vissuto la sofferenza da tifosoista di mio padre, che dice di non aver mai visto una roba del genere.