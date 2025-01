Oasport.it - Basket femminile, domenica si decidono le partecipanti alle Final Four di Coppa Italia

Le prime sentenze della stagione per ilsi scriverannopomeriggio, quando si disputeranno i due match del secondo turno di qualificazione per ledi. Con Venezia e Schio già qualificate, in quanto prime due in classifica in campionato, lo scorso fine settimana si sono decise le quattro formazioni che si sarebbero sfidate questo weekend per scegliere le ultime due.Una settimana fa a venir eliminate sono state Battipaglia, Sassari, Brixia Brescia e Faenza. Ad avanzare alla seconda giornata, invece, Tortona, San Martino di Lupari, Campobasso e Sesto San Giovanni. E saranno proprio queste quattro formazioni a sfidarsi per gli ultimi due posti. Si inizieràore 18 a Campobasso, dove arriverà San Martino di Lupari, e si concluderà20.