Atletica, Fred Kerley arrestato a Miami Beach dopo uno scontro con la polizia

Leggi su Sportface.it

La stella dell’leggeraè stata arrestata a, in Florida, giovedì seraunoavuto con lalocale. Le riprese della telecamera indossata dalle forze dell’ordine e poi rilasciate dal dipartimento didimostrano, la medaglia di bronzo olimpica in carica nei 100 metri maschili, scambiare parole con un gruppo di agenti prima di essere colpito e sbattuto a terra. Uno degli agenti ha poi sottomessocon un taser, prima che fosse ammanettato.è stato accusato di percosse, resistenza a un agente e condotta disordinata ed è stato messo in prigione venerdì mattina presto per poi essere rilasciato nelle ore successive, secondo i documenti online. Nelle prossime oreè atteso in tribunale.Budapest 19 al 27/08/ 2023 Campionati mondiali dileggera, .