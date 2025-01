Thesocialpost.it - Antonio De Simone morto in un drammatico incidente: l’amore per gli animali e il volontariato

Una vita dedicata alla cura degli altri,inclusi. Ilscorreva nel suo sangue, iniziando con esperienze in Africa e proseguendo a Roma – la città che lo aveva accolto – con un forte impegno per il benessere di cani e gatti. Gli amici descrivonoDecome un uomo gentile, generoso e sensibile. La sua scomparsa, avvenuta a 53 anni nella notte di Capodanno, ha lasciato un vuoto incolmabile. L’mortale si è verificato lungo la diramazione Roma sud, all’altezza di Torrenova.Leggi anche: Cecilia Sala, la strategia del governo Meloni per liberarla: si gioca su tre livelliera in auto con la sua compagna, attualmente ricoverata in condizioni gravi, e il loro cane, che purtroppo ha perso la vita nell’impatto. L’è stato causato da un imprenditore di 55 anni, un costruttore di Ponte Milvio, che dopo essersi dato alla fuga, si è successivamente costituito alla polizia.