Addio al professor Renzo Sprugnoli Ordinario di informatica a Firenze Ha rivoluzionato il corso di laurea

Dolore per la scomparsa didiall’Università di. E’ stato proprio l’ateneo fiorentino a dare la notizia della morte, avvenuta martedì a Pisa.aveva 82 anni ed ha svolto ricerche e pubblicato articoli scientifici sui linguaggi di programmazione e i sistemi di gestione delle basi di dati. Ha inoltre studiato le loro applicazioni nel campo medico e in quello bibliotecario. Ile era nato in provincia di Genova, precisamente a Cogoleto nel 1942 e si erato in scienze matematiche alla Normale di Pisa. Aveva iniziato la carriera accademica come ricercatore del CNR e poi comee associato al dipartimento didell’Università di Pisa. Dopo un periodo all’ateneo di Padova, arriva nel 1991 all’Università didov’è statodifino al pensionamento, tenendo insegnamenti e svolgendo attività di ricerca su svariate tematiche.