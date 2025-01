Sport.quotidiano.net - Zirkzee al Manchester United è un flop? Parla Joe Cole

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 gennaio 2024 – Quando lo scorso 14 luglio Joshuasi è trasferito dal Bologna alsicuramente si immaginava una storia diversa rispetto a quella che sta vivendo ora. L'attaccante, infatti, non è ancora riuscito a far breccia nei cuori dei sostenitori dei red devils, come dimostrano i soli 1062 minuti giocati finora in stagione, spalmati in 27 presenze. Neanche il cambio in panchina ha fatto decollare la stagione di: sia Ten Hag che Amorim, infatti, non si sono mai affidati completamente all'olandese che, complice anche il dualismo con l'ex Atalanta Hojlund, ha giocato appena il 41% dei minuti totali in Premier League, il 40% in Europa League e il 54% in Carabao Cup. C'è da dire, però, che nelle prime battute della stagione le aspettative erano completamente diverse.