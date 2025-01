Iodonna.it - Una commedia d'inizio anno tra imprevisti, amore e doppie identità. Con Antonio Folletto e Laura Adriani

Mica è colpa mia (su Netflix) è laperfetta per incominciare l’con leggerezza. Il film di Umberto Carteni (con, Vincenzo Nemolato e un neonato che non smette mai di piangere) si muove per le vie di Napoli, tra romanticismo e truffe,e piatti gustosi. Ilary Blasi torna su Netflix con una serie tv tutta su di sé X Leggi anche › Film e serie tv Netflix da vedere a gennaio 2025 Divertimento e romanticismo si mescolano regalando momenti di spensieratezza: Mica è colpa mia è uno di quei film capaci di mettere di buonumore e proiettare nel sogno, nonostante trattino argomenti ben radicati nella vita di tutti i giorni.