Tesla Cybertruck esplode davanti al Trump Hotel di Las Vegas | Indagini sul legame con la strage di New Orleans

Nello stesso giorno delladi New, un altro attentato ha scosso gli Stati Uniti. E le autorità indagano sulle eventuali connessioni tra il massacro di Bourbon Street e quanto accaduto a Las, dove unè esplosaal, nell’area parcheggiatori, causando la morte di una persona, che è l’autista del mezzo. L’esplosione ha innescato un incendioall’edificio, spento poco dopo. Sette passanti hanno riportato ferite lievi e secondo un funzionario, l’auto aveva a bordo alcuni mortai del genere per i fuochi d’artificio. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha informato da Camp David che le autorità stanno indagando su “ogni possibile connessione” tra i due eventi, ma che “per ora non c’è nulla da riferire in merito”. Sul caso è intervenuto anche il proprietario di, Elon Musk: “L’intero senior team dista indagando su questa questione in questo momento.