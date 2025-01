Lettera43.it - Supercoppa italiana al via: format, chi gioca e dove vedere le partite

Tutto pronto per la 37esima edizione della, la seconda con ildalla Final Four a quattro squadre con due semifinali e la finalissima. Giovedì 2 gennaio alle 20 scenderanno in campo l’Inter detentrice del titolo e campione d’Italia e l’Atalanta, al suo debutto assoluto nella competizione. Dopo 24 ore sarà invece il turno della Juventus, che vi partecipa per la vittoria della Coppa Italia 2023-24, e il Milan, secondo in campionato nella scorsa stagione. Tutte le tresi disputeranno alla Kingdom Arena di Riyad, in Arabia Saudita, casa dell’Al Hilal di Neymar, Joao Cancelo e Sergey Milinkovic-Savic. Sarà possibile seguirle in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea), ildel torneo e la sede delle prossime edizioniPer la seconda edizione consecutiva, lasegue il modello spagnolo con la Final Four.