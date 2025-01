Palermotoday.it - "Strada Palermo-Sciacca estremamente pericolosa": Caputo e Franzella (Udc) chiedono l’intervento del Prefetto

Leggi su Palermotoday.it

“Totale assenza di illuminazione , strisce segnaletiche invisibili in ore serali e continue ristrettezze di carreggiata rendono il tratto compreso tra Giacalone, San Giuseppe Jato e San Cipirello di serapericoloso e si rischiano continuamente incidenti , come già avvenuto in un.