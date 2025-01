Si avvicinano i saldi invernali | in Bergamasca si spenderanno 1245 milioni di euro

Bergamonews.it - Si avvicinano i saldi invernali: in Bergamasca si spenderanno 124,5 milioni di euro

Bergamo. Anche a Bergamo è tempo di. Dopo il debutto giovedì 2 gennaio in Valle d’Aosta sabato 4 gennaio anche nella provincia orobica si apre il primo banco di prova per gli acquisti scontati di capinel lungo ponte dell’Epifania.Una data in linea con tutte le regioni italiane, eccezion fatta per l’Alto Adige dove iniziano l’8 gennaio e la provincia di Trento, dove i commercianti determinano liberamente la data d’avvio. Il primo week-end di sconti include anche la festività di lunedì, che porta ancora turisti e villeggianti in vacanza in città e provincia.Le previsioni di spesa di Confcommercio Bergamo fanno ben sperare, con 152a persona per gli acquisti principalmente di abbigliamento, calzature, articoli sportivi. Una cifra in rialzo di 7pro capite rispetto all’anno scorso (quando il budget era di 145, 139nel 2023, 134nel 2022 e 124nel 2021 della pandemia).