Iodonna.it - Protagonista "umano" del film il grande attore Dennis Quaid

Leggi su Iodonna.it

In prima tv questa sera alle 21.30 su Rai 1, Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre è il sequel di Qua la zampa!,del 2017 cone un bellissimo esemplare di Golden retriever capace di reincarnarsi. Una favola per grandi e piccini capace di emozionare con il suo mix irresistibile di emozioni, lacrime e tanto amore per gli animali.è “Reagan”, la première delsull’ex presidente americano X Leggi anche › “Sulle ali della speranza”, su Rai 1 un survival movie conQua la zampa 2 – Un amico è per sempre, la trama delin prima tv su Rai 1Bailey è un Golden retriever che ha il potere di reincarnarsi e tornare in vita.