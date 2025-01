Gamerbrain.net - PlayStation Plus: Giochi GRATIS di Gennaio 2025 per gli abbonati

Sony ha annunciato idiper gli, a seguire tutti i dettagli.– Gamerbrain.netdicon ilSe sieteEssentials, dunque l’abbonamento base, potete riscattare da questo mese tre nuovi, che resteranno vostri per sempre, a differenza di quelli resi disponibili in prova con gli abbonamenti Premium ed Extra.Il primo gioco è Suicide Squd Kill the Justice League, un action game cooperativo sviluppato da Rocksteady Studios, il quale vi permetterà di vestire i panni dei supercattivi dell’universo DLC, che dovranno vedersela con una versione malvagia della Justice League.– Gamerbrain.netIl secondo gioco invece è Need for Speed Hot Pursuit Remastered, come da nome, si tratta della versione rimasterizzata del capitolo Hot Pursuit di Need for Speed, uscito su PS4, di conseguenza il gioco sarà disponibile nella suddetta versione ma naturalmente compatibile con PS5 e con tutte le dovute migliorie.