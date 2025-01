Ilgiorno.it - Petardi come fuochi d’artificio. Scheggia finisce in un occhio. Ferito un ragazzino in piazza

Leggi su Ilgiorno.it

In punti diversi ma entrambi a Mortara, i festeggiamenti per Capodanno con i botti hanno provocato due feriti. L’episodio più grave è successo una decina di minuti dopo la mezzanotte inSilvabella, dove una gran quantità di, anche in batterieveri e propri, sono stati posizionati da ignoti che hanno deciso così di dare il benvenuto al 2025. Purtroppo ladi un petardo ha colpito al volto undi 14 anni, che si trovava in. I soccorsi sono scattati tempestivamente e un’ambulanza ha trasportato in codice giallo ilal Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato ricoverato in Oculistica e poi dimesso, con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni. Conseguenze non gravi, che sono comunque lesioni personali delle quali potrebbero essere chiamati a rispondere, se identificati, i responsabili dei botti, esplosi in strada nonostante i divieti.