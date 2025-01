Pronosticipremium.com - Pellegrini tra derby e futuro: sondaggio del Napoli

Se questo sarà il suo ultimodella Capitale, solo il tempo potrà dirlo. Intanto Lorenzosi prepara a viverlo con la solita adrenalina e la voglia di vincere che caratterizzano un capitano romano e romanista. Ilpuò attendere, perché tutta la concentrazione è rivolta alla partita e alla possibilità di battere i rivali, regalando ai tifosi una giornata indimenticabile.Al Tre Fontane, durante l’allenamento a porte aperte, i tifosi lo hanno caricato, cercando di trasmettergli quella scossa che finora non si è vista in campo, complice una stagione difficile per la Roma tra esoneri, crisi e delusioni.ha ringraziato i sostenitori, lavorato intensamente sotto i loro occhi e a fine allenamento ha regalato qualche pallone calciandolo verso gli spalti. Questo pomeriggio di vicinanza con i tifosi sembra aver fatto bene all’intera squadra, ma soprattutto a lui, che ha bisogno di ritrovare fiducia.