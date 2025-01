NBA 2024 2025 | nono successo consecutivo per New York Nuggets vittoriosi nel segno del solito Jokic

Leggi su Sportface.it

Sono otto gli incontri validi per la regular season NBAandati in scena nella notte italiana e a prendersi la scena sono ancora i NewKnicks, che semplicemente non smettono di vincere. Nona vittoria di fila per la squadra di Thibodeau, capace di agganciare i Boston Celtics al secondo posto a Est. Sugli scudi anche Nikola, autore dell’ennesima tripla doppia della sua stagione, mentre l’unico risultato contro pronostico è maturato alla Capital One Arena.Newnon si fermaL’impegno casalingo contro gli Utah Jazz non presentava grandi insidie, ma i Knicks non hanno corso rischi e sono riusciti a mettere in ghiaccio la vittoria. 119-103 il punteggio finale, con Karl-Anthony Towns che è stato il miglior realizzatore (31 punti e 21 rimbalzi). Da segnalare anche le prestazioni di Bridges (27 punti), Anunoby (22) e Josh Hart (tripla doppia da 15 punti, 14 rimbalzi e 12 assist).