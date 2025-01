Terzotemponapoli.com - Napoli, Folorunsho potrebbe non esserci a Firenze

Michaelè al centro di una delle vicende di mercato che riguardano il. Il centrocampistanon essere convocato per la partita di Sabato a, interesse per CasadeiStando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Michael, centrocampista del, sarebbe ad un passo dalla Fiorentina e, al suo posto, gli azzurri starebbero valutando Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea: “Manna resta attento alla situazione di Cesare Casadei, altro ventunenne in uscita dal Chelsea e altro nome finito in orbita Lazio. Ma non solo: sul talento dell’Under c’è forte il Torino. Presente e futuro: per completare il capitolo di gennaio c’è da registrare l’ormai prossimo passaggio dialla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.