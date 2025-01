Pianetamilan.it - Milan, per Ibrahimovic ‘mea culpa’ e una nuova leadership dirigenziale

Nel giorno della presentazione di Sergio Conceição come nuovo allenatore del, Zlatanha spiazzato tutti quanti con un monologo inatteso e dai toni inusuali. L’ex attaccante rossonero, oggi dirigente del club, ha aperto la conferenza stampa con un messaggio di scuse diretto e inequivocabile: «Abbiamo deciso l’esonero dopo la partita e abbiamo fatto un errore a mandare Fonseca in conferenza stampa. Chiedo scusa a Paulo e ai tifosi». Un’autocritica forte, quasi senza precedenti, che ha segnato un cambio di registro rispetto al passato. Come osservato dagli addetti ai lavori,ha mostrato un atteggiamento diverso, meno aggressivo e più consapevole, assumendosi responsabilità a nome del club e della proprietà. Questa presa di posizione, in rappresentanza del, era un gesto atteso da tempo dai tifosi, che chiedevano a gran voce una figura di riferimento capace di parlare in maniera trasparente e concreta.