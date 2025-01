Pianetamilan.it - Milan, Ibra a Riyadh da Conceicao: la curiosità sul tecnico contro la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sera Zlatanhimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il, sia arrivato a(Arabia Saudita). Starà vicino alla squadra nella vigilia di, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana., che rappresenterà ilal pranzo organizzato dall'Ambasciatore d'Italia in Arabia Saudita, Caldo Baldocci, ha intenzione di far sentire a tutti la vicinanza della proprietà in questo momento delicato. Il, infatti, ha commentato la 'rosea', non ha preso a cuor leggero la decisione di procedere con l'esonero di Paulo Fonseca. Ma l'ha ritenuto l'unica via possibile per dare una svolta e per continuare a puntare all'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.