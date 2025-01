Pianetamilan.it - Milan, dal gioco dominante di Fonseca alla disciplina di Conceicao: idee, volontà, retroscena

Leggi su Pianetamilan.it

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in un approfondimento, ha spiegato come in casa, nel cambio di allenatore da Pauloa Sergio, sia cambiato molto. Quasi tutto. Il nuovo allenatore del, infatti, sta cercando di studiare la sua nuova squadra senza un attimo di sosta, con sessioni tattiche e tecniche in campo, ma anche con riunioni collettive e colloqui individuali. Nei primi giorni dial, ha commentato il 'CorSport', dal club rossonero dicono come ci sia stata già una grossa inversione di tendenza nel rapporto tra squadra e allenatore. L'ex Porto, infatti, ha imposto regole rigide e puntato tutto sulla. Vuole giocatori motivati e convinti, pronti a dare tutto per la squadra e non ammette errori. Serviva una scossa, un cambio di metodologia rispetto a quella utilizzata da, che non aveva funzionato.