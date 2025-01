Zon.it - Mercato S. Severino, tutti col naso all’insù per il volo della Befana: domenica sera il lancio dal campanile

Cresce l’attesa per il ‘’ aS..La vecchina tanto amata dai bambini si lancerà alle 19.15 in punto di5 gennaio dalchiesa in piazza Ettore Imperio per distribuire dolci e doni ai bambini.La tradizioneL’evento, divenuto ormai una tradizione, verrà preceduta da animazioni, giochi e musica a partire dalle 16.30 e, subito dopo il, invece, a chiudere lata nella piazza antistante Palazzo Vanvitelli sarà un concerto di voci Gospel.Ildell’Epifania aS.richiama ogni anno centinaia di bambini provenienti anche dai Comuni limitrofi:colverso la vecchina in sella scopa.La calza sospesaRitorna anche quest’anno anche l’iniziativacalza sospesa: la raccolta di dolciumi e beni di prima necessità per i bambini e le famiglie in difficoltà.