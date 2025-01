Massimiliano Fedriga e lo sgambetto a Salvini | Al Viminale Piantedosi fa già un buon lavoro

Leggi su Open.online

Nessuna fronda è mai riuscita a nascere e fortificarsi nella Lega di Matteo. Il leader che ha tratto dalle ceneri il movimento fondato da Umberto Bossi ha sempre potuto contare, nei momenti decisivi, del sostegno unanime di tutti gli altri volti noti del partito. Ora però qualcosa scricchiola, anche in vista del prossimo congresso nazionale.Romeo, capogruppo al Senato, è diventato il segretario della Lega lombarda, e ha marcato in più casi le sue posizioni differenti da quelle del capitano, anche spingendosi a criticare il governo più di quanto ci si aspetterebbe da un partito di maggioranza, ad esempio sulla Legge di Bilancio. E, anche, governatore del Friuli Venezia Giulia, in una intervista a La Stampa, sceglie di tracciare i suoi distinguo, tra l’altro proprio sul tema più caro al leader.