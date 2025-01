Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 6-7, 1-0 ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’americano vince un lungo tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30non trova il campo con il rovescio dal centro. Premiata l’ottima risposta di.15-15 Ace, il quindicesimo del match per lo statunitense.0-15 Terminail dritto in uscita dal servizio delAl servizio ReillyIl primo set è durato 1 ora e 3 minuti di gioco. Vedremo se la condizione fisica diventerà un fattore: siamo ad inizio anno e la giornata è molto umida in quel di.1-0 Gioco: termina in corridoio il drittolinea delche aveva trovato un’ottima risposta con il rovescio incrociato.Seconda40-30 Si ferma in rete la risposta di dritto di.30-30 Ace, il terzo del match per.15-30 Servizio e dritto per l’azzurro.0-30prova a difendersi come può ma è costretto ad arrendersi dopo un gran rovesciolinea di0-15 Risposta di drittonte perche trova gli ultimi centimetri di campo.