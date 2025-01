Ilfattoquotidiano.it - L’Autorità palestinese sospende Al Jazeera nei Territori occupati: “Fomenta instabilità”. L’emittente: “Stessa linea di Israele”

Alancora nel mirino della censura. Dopo la chiusura imposta dal governo israeliano a maggio, nel primo giorno del 2025nazionale, che formalmente governa alcune zone della Cisgiordania, ha deciso dire le trasmissioni e tutte le attività del canale del Qatar nei. “Il provvedimento preso da un comitato interministeriale – riferisce l’agenziaWafa – rimarrà in vigore finché Alnon risolverà il suo status legale, ritenuto in violazione delle leggi e dei regolamenti in Palestina”.è accusata di trasmettere “contenuti incitanti e ingannevoli, diffondere disinformazione e interferire negli affari interni”,ndo in questo modo “divisione e“.Dall’altra parte, il canale ha accusato l’Anp di agire in continuità con quanto fatto da, di creare un clima ostile ai suoi giornalisti e ha chiesto di annullare al più presto la sanzione per permettere ai propri reporter di lavorare senza minacce o intimidazioni.