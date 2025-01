Tvzap.it - “L’anno che verrà”, Angelo dei Ricchi e Poveri rompe il silenzio dopo l’insulto

Leggi su Tvzap.it

“Perché ho detto teste di c.”:dei, ora parla lui – “Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazione perché non si sentiva distintamente la mia voce”. CosìSotgiu deil’episodio avvenuto martedì 31 dicembre, al concertone di Capodanno su Rai 1che. (le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la confessione di Javier fa infuriare Lorenzo: Shaila reagisce cosìLeggi anche: “Grande Fratello”, la concorrente in crisi: vuole lasciare “che”,deiilDurante il countdown,Sotgiu, rivolgendosi ai fonici, ha esclamato infatti un’espressione che ha lasciato tutti basiti: “Aprite il microfono teste di.