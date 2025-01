Lettera43.it - La giustizia americana alla Corte di Appello di Milano: «Abedini pericoloso, resti in carcere»

Tramite un documento trasmessodidi, il Dipartimento didel Massachusetts ha affermato che MohammadNajafabadi, cittadino iraniano-svizzero arrestato a Malpensa il 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, è un soggettoe che per lui è necessaria la detenzione in. L’atto, di quattro pagine, è stato inviato per via diplomatica pochi giorni dopo l’arresto del 38enne, quindi prima dell’istanza con cui il legale Alfredo de Francesco ha chiesto i domiciliari per il suo assistito, che attualmente si trova rinchiuso a Opera.MohammadNajafabadi.I domiciliari potrebbero essere una via di scambio per la liberazione di Cecilia SalaLa richiesta di domiciliari per, com’è noto, potrebbe essere una via di scambio per la liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta dal 19 dicembre neliraniano di Evin.