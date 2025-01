Inter-Atalanta pagelle | Dumfries alla Maicon Lautaro sprecone

Leggi su Ilnerazzurro.it

Sommer 7Quando Scalvini lo sorprende a un metro dporta, il portiere svizzero resta freddo e respinge il pericolo. Nel finale indossa il mantello da supereroe, fermando prima Djimsiti e poi Lookman in rapida successione, sigillando il risultato.Bisseck 6,5Solidità e attenzione caratterizzano la sua partita. Cambia fascia con disinvoltura, adattandosi a ogni avversario e mantenendo sempre alto il livello di concentrazione.De Vrij 6,5Nonostante l’giochi senza un vero riferimento offensivo, il centrale olandese guida la difesa con esperienza e disciplina, senza mai perdere il controllo.Bastoni 6,5Un errore in respinta mette Scalvini in posizione pericolosa, ma Sommer rimedia. Per il resto, offre una prestazione difensiva impeccabile e prova anche a farsi vedere in avanti, pur senza fortuna.