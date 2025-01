Instagram e Facebook pieni di profili generati con l'intelligenza artificiale. L'idea di Meta per social «più divertenti e interattivi

Leggi su Open.online

Nei prossimi anni idisi riempiranno didal. Non è il presagio degli esperti più pessimisti, ma l’intenzione dichiarata dalla casa madre die Whatsapp. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente della divisione prodotto di, Connor Hayes, idall’AI, «avranno biografie e foto profilo, e potranno generare e condividere contenuti anch’essi frutto dell’AI». L’obiettivo di Menlo Park è rendere le app «piùe interattive». Le funzioni dell’AI neidiSecondo quanto dichiarato da Hayes al Financial Times,è trasformare molte delle funzionalità delgià presenti o in fase di studio in dei veri e proprisui vari. Una delle funzioni già disponibili negli Usa consente agli utenti di creare dei personaggi con cui interagire.