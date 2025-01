Lanotiziagiornale.it - Il Mediterraneo è un cimitero a cielo aperto: nel 2024 oltre 1700 migranti hanno perso la vita

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilè sempre più un. A dirlo senza mezzi termini è l’Unicef secondo cui le vittime quest’anno sono state almeno. “A poche ore dalla fine dell’anno, una piccola imbarcazione è affondata al largo delle coste di Lampedusa, lasciando circa 20ne disperse, tra cui donne e bambini. Tra i sette sopravvissuti c’è un bambino di otto anni, la cui madre è tra i dispersi. L’imbarcazione sarebbe affondata mentre si avvicinava alla costa. Questa tragedia arriva solo poche settimane dopo che un altro incidente mortale al largo dell’isola ha lasciato una bambina di 11 anni come unica sopravvissuta. ll bilancio delle vittime e il numero dei dispersi nelnelsuperato i 2.200, con quasi 1.700 vite perse solo sulla rotta delcentrale”: lo ha dichiarato Regina De Dominicis, Direttrice dell’Ufficio regionale dell’Unicef per l’Europa e l’Asia centrale e Coordinatrice speciale per la risposta ai rifugiati e aiin Europa, ricordando che tra le vittime si contano “centinaia di bambine, bambini e adolescenti”.