Gqitalia.it - I bauli di lusso più pregiati e costosi al mondo nascondono dei segreti che qui vi sveliamo

Leggi su Gqitalia.it

Non ci sonodi. Quando si attende l'arrivo del proprio bagaglio in aeroporto, sui nastri trasportatori scorrono più o meno felicemente trolley da 120 litri, grandi valigie decorate da 96 litri, monoliti da 144 litri per le famiglie numerose e zaini da 70 litri per gli avventurieri. Tra tutte queste valigie dalle dimensioni e dai colori diversi, che aspettano di essere tirate per i loro manici, non vedretedi. Oggetto di viaggio insostituibile, dall'epoca romana, sotto forma di scatola in legno e bronzo con ornamenti in avorio, fino agli inizi del XX secolo sui tetti delle automobili, il baule da viaggio, vittima delle abitudini di un'altra epoca, è scomparso dalla circolazione. Pioppo, faggio, metalli pesanti e tela rivestita non sono più i materiali che attraggono i produttori specializzati.