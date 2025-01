Lettera43.it - È morta Rosita Missoni, moglie di Ottavio e icona dell’alta moda

dicon cui aveva fondato il marchio di famiglia simbolo del Made in Italy in tutto il mondo. L’azienda di maglieria, che tenne la sua prima sfilata negli Anni 60 a Milano, ha fatto del colore e del suo uso il vero marchio di fabbrica, emblema inconfondibile in tutti gli atelier, da Londra a Parigi fino a New York. Negli Anni 90 ne aveva lasciato la direzione creativa ai figli, concentrandosi sulla collezioneHome incentrata sul design di arredamenti e complementi d’arredo. Aveva 93 anni e nel 2021 aveva celebrato, in collaborazione con la fondazione di famiglia, il centenario dalla nascita del marito, morto nel 2013 a pochi mesi di distanza dal primogenito Vittorio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela(@missbrunello)Chi eradi stile eitalianaOriginaria di Golasecca, in provincia di Varese, dove nacque nel novembre 1931, era l’ultima erede di una famiglia di artigiani tessili, i Torrani, specializzati nella realizzazione di vestaglie e di scialli.