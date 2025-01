Oasport.it - Dakar 2025, perché non ci saranno più i quad: quando è stata decisa l’esclusione

Siamo ai nastri di partenza della quarantasettesima edizione della. La corsa più dura del mondo nell’edizionesi disputerà ancora in Arabia Saudita (sesta volta consecutiva) ma avrà una importante novità. Le categorie in gara passeranno da 4 a 3. Sparisce, infatti, la classe dei. Andiamo con ordine. La partenza è fissata a Bisha il 3 gennaio e dopo 12 tappe laterminerà a Shubaytah il 17 gennaio. Come detto, però, senza i. La conferma era arrivata già ad aprile dallo stesso direttore della corsa, David Castera: “Tutti mi parlano della categoria. Irimarranno nelle gare del campionato mondiale, tranne che alla. Allaabbiamo preso la decisione di interrompere la categorial’anno prossimo, nelci concentreremo maggiormente sulle moto.