Gamberorosso.it - "Costi comunali troppo alti, sono diventati insostenibili". Chiude uno storico bar italiano, aveva più di cento anni

«A Vigevano e in tutta la provincia di Pavia stanno sparendo le aziende e nessuno investe sul territorio, sia a causa della viabilità obsoleta che ostacola il commercio, sia per ragioni che non so spiegare fino in fondo». Parla con amarezza Enzo Stilla, presidente della holding che gestisce il Caffè Commercio di Vigevano dal 2015, anno in cui lo ha acquisito, annunciando la chiusura del bar, nato nel lontano 1896. Il 6 gennaio, infatti, il "salotto"rà i battenti.unobar«L’impegno, di energia e di denaro, in questiè sempre stato costante, nonostante le difficoltà e i disagi per gli esercenti del centrodi Vigevano», racconta al Corriere della Sera annunciando la chiusura. Un esempio? «Idel plateatico che ogni anno, tra suolo pubblico, smontaggio e rimontaggio, superano i 30 mila euro.