Chi era Shamsud-din Bahar Jabbar, l’attentatore di New Orleans

-din, l’autore dell’attacco a Newche ha causato la morte di 15 persone e il ferimento di altre 35, era un cittadino americano nato a Beaumont, in Texas, 42 anni, veterano dell’esercito e residente a Fresno. Ex specialista delle risorse umane e esperto di tecnologia durante il suo decennio di servizio militare,aveva descritto la sua vita in un video su YouTube nel 2020, raccontando di essere sempre vissuto in Texas tranne durante le sue missioni militari.I tentativi nel mondo del lavoro dopo l’esercito e i problemi finanziariDopo aver lasciato l’esercito, si era riciclato come consulente per Deloitte e agente immobiliare, ma con scarsi successi. La sua vita personale era segnata da difficoltà finanziarie e due divorzi, con debiti crescenti che lo avevano portato sull’orlo del pignoramento della casa e accumulato un rosso di 16 mila dollari sulla carta di credito.