Bergamonews.it - Bimba ferita dal proiettile di una pistola: la sua lotta per la vita all’ospedale Papa Giovanni

Leggi su Bergamonews.it

“Allertate il”. La prima squadra di medici intervenuta poco dopo le 16 di mercoledì 1° gennaio in una villetta a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia, non ha esitato un momento ad avanzare la richiesta.L’équipe specializzata presentedi Bergamo si è palesata come l’ultima speranza di strappare alla morte ladi 3 anni che era stata raggiunta sotto l’occhio sinistro dalcalibro nove di una.Nella camera da letto dell’abitazione i primi medici intervenuti sono riusciti a stabilizzare la piccola, che è stata intubata e trasd’urgenza. Ora è in coma e respira regolarmente. Quelle che sono seguite sono solamente ore intrise di speranza, di attesa e di profonda angoscia.Il drammatico incidenteL’allarme è scattato a metà pomeriggio.