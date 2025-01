Ilfattoquotidiano.it - Attentato a New Orleans, il direttore dell’antiterrorismo di Trump avverte l’Italia: “Siete un obiettivo, avete il Vaticano”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anchedel terrorismo islamista. A lanciare l’allarme sui rischi di nuovi attacchi, dopo quelli registrati a Berlino e a New, è Sebastian Gorka, pronto a tornare alla Casa Bianca comenell’amministrazione. In un’intervista a Repubblica, il capo della lotta al terrorismo inserito nella squadra del tycoon ha parlato chiaramente: “Siamo sul fronte della guerra al terrore”.Il 54enne nato in Regno Unito ha commentato così quanto avvenuto negli Stati Uniti, dove l’re, il veterano di guerra Shamsud-Din Jabbar, si è lanciato col suo pick-up contro la folla uccidendo 15 persone e portando con sé una bandiera dello Stato Islamico. E ha poi aggiunto che l’episodio non è altro che l’ennesimo caso di terrorismo avvenuto “grazie all’apertura dei nostri confini da parte di Kamala Harris e Joe Biden”.