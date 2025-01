Bergamonews.it - Atalanta-Inter, Gasp rivoluziona: fuori Ederson, Lookman e De Ketelaere! Zaniolo e Scalvini dall’inizio

Leggi su Bergamonews.it

Se non è rivoluzione, poco ci manca. Gian Pieroerini cambia tutto il suo undici base per sfidare l’nella semifinale di Supercoppa Italiana (calcio d’inizio alle 20) rinunciando a gran parte dei suoi pezzi pregiati.Partonotre insostituibili come, Deed, ma non solo: anche Bellanova inizia in panchina, come anche Pasalic e Djimsiti.La sorpresa più grande è l’inserimento di Giorgio, che prende posto a centrocampo vicino a De Roon: finora ha giocato solo 7 minuti in stagione dopo il rientro dall’infortunio al crociato.Cambiato anche l’attacco, con Brescianini e Samardzic chiamati a supportare l’unica punta che è Nicolò, alla prima da titolare in assoluto con la Dea.Simone Inzaghi, dal canto suo, se la gioca coi titolarissimi., le formazioni ufficiali(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon,, Ruggeri; Samardzic, Brescianini;