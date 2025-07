Catania ufficiale l' arrivo di Forte in prestito

Il Catania ha annunciato tramite una nota ufficiale di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Ascoli Calcio 1898 il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Francesco Forte. Nato a Roma il 1° maggio 1993, l’attaccante ha realizzato fin qui 111 reti nelle competizioni professionistiche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, colpaccio di mercato in avanti: ufficiale l’acquisto di Forte - I rossazzurri mettono a segno l'ennesimo colpo di calciomercato: dall'Ascoli arriva in prestito il bomber Francesco Forte ... Segnala msn.com

Calciomercato, Forte al Catania - L’Ascoli ha ufficializzato la cessione dell’attaccante Francesco Forte al Catania, squadra che milita nel girone C di Serie C. Da veratv.it