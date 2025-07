Addio a Francesca Fioriglio | la donna più anziana della Sicilia è morta a 113 anni nella sua casa di Fontanelle

È morta, nella sua abitazione di Fontanelle, la donna più anziana della Sicilia. Francesca Fioriglio, originaria di Sciacca, aveva compiuto 113 anni lo scorso 11 gennaio. Il blog britannico "Gerontology", da anni, si occupava della sua storia in occasione dei compleanni ripercorrendo la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Addio a Francesca Fioriglio: la donna più anziana della Sicilia è morta a 113 anni nella sua casa di Fontanelle; I 112 anni di nonna Francesca, è la donna più anziana della Sicilia; Grande festa a Sciacca per i 112 anni di Francesca Fioriglio: è la donna più anziana della Sicilia.

Morta a 113 anni la donna più anziana della Sicilia - E’ morta, nella sua abitazione di Fontanelle, quartiere di Agrigento, la donna più anziana della Sicilia. Da agrigento.gds.it

