Annabelle e la strana morte di Dan Rivera La bambola maledetta torna a colpire?

La cittadina di Gettysburg — giĂ teatro di una delle piĂą sanguinose battaglie della guerra civile americana — è diventata il tragico scenario di un evento del tutto inaspettato: la morte improvvisa di Dan Rivera, 54 anni, volto carismatico del paranormale e investigatore senior della New England Society for Psychic Research (NESPR). Rivera si trovava in Pennsylvania come parte del tour nazionale Devils on the Run, incentrato sull’esposizione della famigerata bambola Annabelle, considerata da molti “posseduta”. Il cuore del mistero: la bambola Annabelle. La bambola, una innocua Raggedy Ann all’apparenza, è divenuta negli anni una delle icone piĂą inquietanti del folklore soprannaturale americano. 🔗 Leggi su Panorama.it

