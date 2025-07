Dalla vacanza green al profumo su misura ecco i trend più amati del momento

Tra matrimoni green, viaggi all’insegna del benessere e il boom del perfume layering TikTok-approved, Klarna fotografa una generazione che sceglie con stile, consapevolezza e un occhio al portafoglio. Se TikTok detta le regole in fatto di profumi, i matrimoni diventano sempre piĂą sostenibili e la vacanza ideale ruota attorno al benessere, cosa può ancora sorprenderci? I trend degli ultimi mesi parlano chiaro e Klarna ci offre uno sguardo aggiornato su come stanno cambiando i nostri gusti, i nostri desideri e anche il nostro modo di spendere. L’anello di fidanzamento è piĂą cercato che mai Durante occasioni chiave come il Black Friday e San Valentino, gli anelli di fidanzamento hanno dominato le ricerche online. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Dalla vacanza green al profumo su misura, ecco i trend piĂą amati del momento

In questa notizia si parla di: vacanza - green - trend - profumo

Nicholas Green, la storia del bambino che con i suoi organi salvò 7 persone. Il papà : «Non potevamo riportarlo indietro». L'omicidio in vacanza in Calabria - Trentuno anni dopo la sua tragica morte, la storia di Nicholas Green torna a emozionare il pubblico italiano con un documentario in onda venerdì 27 giugno su Rai2.

Profumi d’estate: le note olfattive che fanno sentire in vacanza.

Dalla vacanza green al profumo su misura, ecco i trend più amati del momento - Profumi su misura, nasce il perfume layering È ufficiale: su TikTok impazza il perfume layering, l’arte di sovrapporre più fragranze per creare una firma olfattiva unica. Si legge su 361magazine.com

Profumo: a ogni viaggio il suo - Vogue Italia - Per la serie: scegliete una fragranza a seconda dei vostri piani estivi. Secondo vogue.it