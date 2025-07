Binaghi | Le ATP Finals a Torino anche nel 2026 Per l’Italia è un momento incredibile

Roma – Le Atp Finals restano a Torino. Ad annunciare la notizia oggi, giovedì 17 luglio, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi: “La notizia, sebbene non sia completamente soddisfacente per il sindaco Lo Russo, è che sono stato autorizzato dalle Atp a dire che, se rimangono in Italia, anche nel 2026 le Nitto Atp Finals si disputeranno a Torino”, ha detto in occasione della presentazione del masterplan dell’edizione 2025 della kermesse che si è svolta nel capoluogo piemontese. “È un momento incredibile per tutti gli italiani, per me un po’ meno. Ci sono una serie di problemi che è quasi normale accadano, di cui è giusto io mi faccia carico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

