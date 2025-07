Feltri annienta Sala, con poche, amare considerazioni, che nascono dall’amore per una città tradita nel profondo e dalla delusione per malessere in cui annaspa. «Milan l’è un gran Milan». O meglio, “era” un gran Milan. La celebre espressione meneghina, simbolo di operosità e sicurezza, emblema di quella “Milano da bere” anni Ottanta, oggi suona come un “amaro” ricordo (per l’appunto). A scuotere le coscienze e a denunciare una realtà sempre più preoccupante è la penna affilata di Vittorio Feltri che, rispondendo a un lettore allarmato, nella sua rubrica sul Giornale, non usa mezzi termini per descrivere un capoluogo lombardo preda del caos e dell’insicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Feltri smonta Sala: più che da bere è una città bevuta. “Ora fa paura anche a me”. Il sindaco? “Un impiegato dell’ufficio negazioni”