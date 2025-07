ATP Bastad 2025 Cerundolo raggiunge i quarti Avanti anche Dzumhur e Misolic

Si sono completati anche gli ultimi due quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese prosegue il suo cammino l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero uno. Il 26enne di Buenos Aires ha superato nel derby argentino il connazionale Mariano Navone in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Cerundolo affronterà nei quarti di finale il bosniaco Damir Dzumhur. Il numero set del seeding ha superato in rimonta il francese Hugo Gaston con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Una giornata decisamente positiva per l’Argentina, visto che ai quarti si è qualificato anche Camilo Ugo Carabelli, che ha battuto l’olandese Botic Van de Zandschulp in tre set per 7-6 5-7 6-3 dopo una battaglia di quasi tre ore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Bastad 2025, Cerundolo raggiunge i quarti. Avanti anche Dzumhur e Misolic

In questa notizia si parla di: cerundolo - quarti - bastad - dzumhur

Sinner supera De Jong e sfida Cerundolo, mentre Paolini storica ai quarti - Jannik Sinner ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia superando l’olandese De Jong.

Sinner non si ferma più, batte Cerundolo e vola ai quarti degli Internazionali - (Adnkronos) – Jannik Sinner continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, martedì 13 maggio, ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-3 negli ottavi del Masters 1000 di Roma.

Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti. Musetti supera Medvedev e pioggia. Paolini in semifinale - Missione compiuta, anche se con un po' di fiatone. Jannik Sinner supera anche l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis L'articolo Sinner batte anche Cerundolo in due set e vola ai quarti.

ATP Bastad 2025, Cerundolo raggiunge i quarti. Avanti anche Dzumhur e Misolic; ATP Santiago 2025: tre argentini su quattro in semifinale. Cerundolo rimonta Etcheverry; Pronostico Francisco Cerundolo - Mariano Navone - ATP Bastad.

Atp Gstaad - Passaro si arrende a Kym, bene Bublik. Cerundolo parte bene a Bastad - Alexander Bublik ha preso una scelta anomala optando per ben due tornei sulla terra battuta - Da tennisworlditalia.com

ATP Bastad: Cerundolo guida il seed, c’è anche Darderi. Riecco Mikael Ymer - ATP | Tanti giocatori interessanti nel torneo che fu l'ultima finale ATP di Nadal. Scrive ubitennis.com