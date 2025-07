Come sono andati i test F1 della Ferrari al Mugello | cosa filtra sulla nuova sospensione della SF-25

Durante il secondo filming day stagionale, la Ferrari ha testato al Mugello la nuova sospensione posteriore della SF-25. In pista Leclerc e Hamilton per valutare l'efficacia della modifica piĂą attesa dell'anno. Ecco cosa è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

F1, dopo la delusione di Silverstone la Ferrari proverĂ la nuova sospensione nel filming day del Mugello - Ci risiamo. Tante speranze e sogni ma nelle mani rimane poco o niente. La Ferrari, che aveva iniziato il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna con intenti chiari e precisi, ovvero puntare al bersaglio grosso, ha lasciato il tracciato di Silverstone con un pugno di mosche in mano.

Ferrari al Mugello per un test F1 camuffato da filming day: è la mossa della disperazione - La Ferrari scende in pista al Mugello per un filming day strategico: debutterà la nuova sospensione posteriore della SF-25, attesa da mesi.

